Севастополь: порядок подачи заявлений для пострадавших от ракетной атаки

На выплаты семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда Правительства Севастополя выделят 30 млн 800 тыс. рублей – принято соответствующее постановление.

23 июня в Севастополе указом губернатора введён режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет обеспечить господдержкой семьи погибших в результате теракта, пострадавших, а также жителей Севастополя, у которых во время ракетной атаки пострадало имущество.

Размеры выплат:

· семьям погибших – 1 млн рублей;

· тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести – 400 тысяч рублей;

· лёгкий вред здоровью – 200 тысяч рублей.

Как подать заявление:

1. Через портал госуслуг.

2. В районных управлениях департамента труда и социальной защиты:

Балаклавский район – ул. Урицкого, 2;

Гагаринский район – пр. Октябрьской Революции, 8;

Ленинский район – ул. Пушкина, 2;

Нахимовский район – ул. Брестская, 18б, Северная сторона – ул. Леваневского, 24.

3. В отделениях МФЦ в Севастополе – вне зависимости от места постоянной регистрации.

4. В местных администрациях муниципальных округов.

5. Посредством почтовой связи.

Сроки подачи заявления: в течение 12 календарных месяцев.

Необходимые документы:

· паспорт;

· документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (доверенность, документ об опекунстве);

· свидетельство о рождении;

· реквизиты счёта;

· постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда о признании граждан пострадавшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации – его можно получить в районном отделе Следственного комитета;

· заключение судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести полученного гражданином вреда здоровью.

Более половины пострадавших, которые находятся в стационаре и по состоянию здоровья смогли поработать со следователями, уже опрошены, получили постановления о признании их пострадавшими, им назначена судмедэкспертиза.

Пострадавшие, которым оказали помощь на месте, для получения постановления о признании их получившими вред здоровью смогут обратиться в территориальные подразделения Следственного комитета:

· по Балаклавскому району: ул. Калича, 31;

· по Нахимовскому району: пл. Ластовая, 3;

· по Гагаринскому району: пр. Героев Сталинграда, 64 (4 этаж);

· по Ленинскому району: пр. Генерала Острякова, 225.

Важно! Необходима предварительная запись:

+7 (8692) 53-13-27 – по Ленинскому и Гагаринскому районам;

+7 (8692) 53-13-08 – по Балаклавскому и Нахимовскому районам;

+7 (8692) 53-13-03, 53-13-00 – резервные телефоны.

Пострадавшие, не проживающие в Севастополе, которые ещё находятся в городе, могут обратиться в любое удобное для них отделение Следственного комитета, также по предварительной записи.

Пострадавшие, не проживающие в Севастополе и уже покинувшие город, также могут позвонить по указанным номерам, после чего – обратиться в территориальное подразделение Следственного комитета по месту жительства в своём регионе.

Консультация по вопросам получения заключения судмедэкспертизы о степени тяжести вреда здоровью:

· департамент здравоохранения, +7 (978) 700-39-28.

Консультация по вопросам назначения выплат:

· департамент труда и социальной защиты населения, +7 (8692) 54-12-98.

Кроме выплат из резервного фонда Правительства Севастополя, финансовую поддержку семьям пострадавших детей оказывает Социальный фонд России.

Кому положена выплата:

· пострадавшим детям в возрасте до 18 лет – гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России.

Размер выплаты: 100 тысяч рублей.

Кто может подать заявление:

· один из родителей или законный представитель ребёнка;

· сам ребёнок, достигший 18 лет, если на момент получения травмы или ранения ему было меньше 18-ти.

Куда обращаться:

· в любое отделение Социального фонда на всей территории России.

Сроки обращения: не ограничены.

Какие нужны документы:

· документы, удостоверяющие личность пострадавшего ребёнка, гражданство РФ и факт постоянного проживания на территории России;

· свидетельство о рождении ребёнка;

· документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя пострадавшего ребёнка;

· сведения об установлении опеки или попечительства над ребёнком;

· медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения увечья (ранения, травмы, контузии) – его можно получить в медицинской организации по месту получения ранения;

· реквизиты банковского счёта получателя выплаты.

Подробности о выплате можно узнать:

· на сайте Социального фонда;

· на странице отделения СФР по г. Севастополю в соцсети «ВКонтакте»;

· по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Заявки о пострадавшем имуществе принимают муниципальные комиссии:

· Андреевский муниципальный округ: +7 (978) 520-21-48;

· Балаклавский муниципальный округ: +7 (978) 812-06-25;

· Верхнесадовский муниципальный округ: +7 (978) 120-97-05;

· Гагаринский муниципальный округ: +7 (978) 300-09-42;

· Инкерман: +7 (978) 691-60-21;

· Качинский муниципальный округ: +7 (978) 054-52-90;

· Ленинский муниципальный округ: +7 (978) 045-91-16;

· Нахимовский муниципальный округ: +7 (978) 843-45-49;

· Орлиновский муниципальный округ: +7 (978) 819-00-47;

· Терновский муниципальный округ: +7 (978) 813-41-40;

· департамент внутренней политики: +7 (978) 574-29-29.

Пострадавшие могут также получить дополнительную поддержку в подведомственных департаменту труда и социальной защиты населения учреждениях:

1. Центр социальной помощи семье и детям – психологическая помощь детям и их законным представителям, в том числе анонимно. Психологическую помощь можно получить и по Детскому телефону доверия: 8 (800) 2000-122.

Адрес: ул. Пушкина, 18, телефон: +7 (8692) 48-09-10, сайт.

2. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – социально-психологическая помощь, адаптивная физкультура, социально-бытовая адаптация, в том числе на дому, социальное сопровождение пострадавших детей после окончания лечения.

Адрес: ул. Николая Музыки, 20, телефон: +7 (8692) 44-94-36, 44-94-67, сайт.

3. Городской комплексный центр социального обслуживания готов предоставить одежду и обувь, провести обследование жилищно-бытовых условий пострадавших и составить акты с указанием видов необходимой помощи.

Адрес: ул. Хрусталёва, 27, телефон: +7 (8692) 55-58-24, 55-09-04, сайт.

Кроме того, психологическую помощь готовы предоставить в службе психологической поддержки Севастопольского госуниверситета.

Пункты бесплатной помощи работают с 10:00 до 16:00 по адресам:

· ул. Корнилова, 1;

· ул. Курчатова, 7.

При себе необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя