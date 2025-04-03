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Севастополь: порядок приёма заявлений в 1 класс
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: порядок приёма заявлений в 1 класс

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:17 03.04.2025

С 1 апреля начался прием заявлений в первый класс. Традиционно прием разделен на два этапа: первый продлится до 30 июня и предназначен для детей, которые идут в школу по месту регистрации. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября, в этот период можно подать заявление в школу не по месту регистрации. Зачисление во втором этапе произойдет при наличии свободных мест в школе. Подробнее о приемной кампании рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос во время прямого эфира в официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «Вконтакте».

Внеочередное право имеют дети погибших участников СВО. Первоочередное право распространяется на военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии. Это связано с постоянной ротацией, частыми переездами, долгими процедурами оформления регистрации. Преимущественное право распространяется на детей, у которых в этой же школе обучается брат или сестра, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента.

Места в школах города рассчитаны по месту регистрации, все ребята будут приняты в первый класс. Если семья принимает решение учиться не по месту регистрации, то существует вероятность того, что зачисление не произойдет – свободные места могут отсутствовать.

Во время второго этапа мы подсказываем семьям, в каких школах еще есть свободные места. Ежедневный мониторинг позволяет направлять родителей, которые изъявляют желание учиться в тех или иных школах. Также напомню, что по любым консультациям можно обратиться в школу или в департамент образования и науки», – уточнил Максим Кривонос.

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В этом году изменения коснулись иностранных граждан. При поступлении в школу ребята будут сдавать тестирование по русскому языку, исключением станут только граждане Республики Беларусь. Все остальные будут сдавать экзамен: в первом классе только устную часть, с 2 по 11 – письменную и устную.

Экзамен проводится в регламентированной форме, максимально похожей на ЕГЭ, с видео и аудиофиксацией. В городе планируется пять пунктов приема тестирования, во всех районах города. Иностранные граждане тоже обращаются в школу, куда хотят поступить. Затем совместно с МВД проводится сверка документов, когда получаем подтверждение о законном нахождении на территории России – ребенок может поступить в школу после успешного прохождения тестирования, – подчеркивает руководитель профильного ведомства.

Более 1600 заявлений в первый класс было подано в первый день. Преимущественно через Госуслуги – более 80% заявлений.

Также в ходе эфира обсудили сдачу единого государственного экзамена.

Сейчас уже идет досрочный этап ЕГЭ – его сдает один человек, так как не сможет присутствовать на основном этапе. Основной этап пройдет примерно в те же даты, что и в прошлом году. Также сохранится возможность пересдать один предмет. После основного этапа будут резервные дни», – заключил Максим Кривонос.

Напомним, узнать о закреплении школ за конкретным районом можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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