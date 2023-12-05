Севастополь посетил руководитель Экспертно-криминалистического центра МВД России

Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин посетил Севастополь с рабочей поездкой. Он ознакомился с условиями служебной деятельности сотрудников экспертно-криминалистического центра городского Управления МВД России и их техническим оснащением.

В ходе рабочего совещания с начальником УМВД России по г. Севастополю полковником полиции Сергеем Сигуновым генерал-лейтенант полиции обсудил перспективы повышения эффективности экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Акцентировал внимание на развитии наиболее востребованных направлений исследований, включая генетические и компьютерные экспертизы, — сообщает пресс-служба севастопольской полиции.

Вадим Казьмин также провёл оперативное совещание с личным составом экспертно-криминалистического центра, во время которого заслушал доклад руководителя об итогах оперативно-служебной деятельности и проблемных вопросах функционирования криминалистических подразделений в городе.

Начальником ЭКЦ МВД России МВД России были определены приоритетные направления служебной деятельности и поставлен ряд задач, направленных на развитие межведомственного взаимодействия, повышения качества технико-криминалистического сопровождения осмотров мест происшествий.

Как рассказали в УМВД по г. Севастополю, в завершение совещания генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды.