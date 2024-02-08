Севастополь: представители льготных категорий граждан могут получить бесплатную юридическую помощь

В Севастополе представители льготных категорий граждан могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Департаментом труда и социальной защиты заключено соглашение с Адвокатской палатой Севастополя об оказании бесплатных юридических услуг населению. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Ольга Дуляницкая.

На бесплатную юридическую помощь имеют право:

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;

инвалиды I, II, III групп;

участники спецоперации и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности, и других категорий;

жители осаждённого Севастополя и другие льготные категории, установленные законодательством.

В частности, бесплатная юридическая помощь предоставляется по вопросам, связанным с правом собственности на жилое помещение, правом собственности на земельный участок, на котором располагается дом, по вопросам социального найма, защиты прав потребителей в части коммунальных услуг, социального и пенсионного обеспечения, – поделилась Ольга Дуляницкая.

Специалисты департамента не только сами предоставляют юрпомощь, но и выдают направления на бесплатную юридическую помощь к квалифицированному адвокату, если вопросы не входят в компетенцию соцзащиты.

Кроме того, юристы департамента регулярно осуществляют выездные приёмы для жителей сельских территорий.

График приёма граждан адвокатами размещён на сайте департамента.

источник: Нотариальная палата города Севастополя