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Севастополь: представители льготных категорий граждан могут получить бесплатную юридическую помощь

Севастополь: представители льготных категорий граждан могут получить бесплатную юридическую помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:35 08.02.2024

В Севастополе представители льготных категорий граждан могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Департаментом труда и социальной защиты заключено соглашение с Адвокатской палатой Севастополя об оказании бесплатных юридических услуг населению. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Ольга Дуляницкая.

На бесплатную юридическую помощь имеют право:

  • граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;
  • инвалиды I, II, III групп;
  • участники спецоперации и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
  • дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
  • граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
  • граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
  • граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
  • несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности, и других категорий;
  • жители осаждённого Севастополя и другие льготные категории, установленные законодательством.

В частности, бесплатная юридическая помощь предоставляется по вопросам, связанным с правом собственности на жилое помещение, правом собственности на земельный участок, на котором располагается дом, по вопросам социального найма, защиты прав потребителей в части коммунальных услуг, социального и пенсионного обеспечения, – поделилась Ольга Дуляницкая.

Специалисты департамента не только сами предоставляют юрпомощь, но и выдают направления на бесплатную юридическую помощь к квалифицированному адвокату, если вопросы не входят в компетенцию соцзащиты.

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Кроме того, юристы департамента регулярно осуществляют выездные приёмы для жителей сельских территорий.

График приёма граждан адвокатами размещён на сайте департамента.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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