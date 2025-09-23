Севастополь презентовали на Международном форуме Kazan Digital Week в Казани 2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева делегация с участием заместителя губернатора Севастополя Марией Литовко приняла участие в Kazan Digital Week 2025 — масштабном международном форуме, собравшем более 20 тысяч участников из 76 стран мира.

В рамках межрегионального соглашения с Правительством Республики Татарстан на форуме была организована презентационная площадка для стенда и проведения секции Севастополя в деловой программе. Здесь были представлены возможности региона, проекты ИТ-парка и разработки севастопольских стартапов.

Секция региона была посвящена обсуждению ключевых вопросов развития информационных технологий и формированию инновационных кластеров в субъектах Российской Федерации, представляющих собой важнейший инструмент для стимулирования экономического роста и повышения конкурентоспособности регионов. Особое внимание было уделено опыту и перспективам развития ИТ-отрасли в Севастополе. Кроме того, Центр цифровой трансформации и ИТ-парки Республики Татарстан делились опытом с департаментом цифрового развития.

Главным гостем стал Антон Шкаплеров космонавт-испытатель 1-го класса, Герой России, который рассказал о роли космических технологий как катализатора инноваций и о том, как космические технологии могут вдохновлять и привлекать молодежь к ИТ-сфере и науке в регионах.

Благодаря развитию технологий в области робототехники и искусственного интеллекта, обработка огромного количества информации, поступающей с космических аппаратов, стала проще. Мы довольны тем, что с появлением таких помощников, намного облегчилась жизнь экипажа на борту космической станции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Антона Шкаплерова.

В ходе форума было подписано несколько соглашений: