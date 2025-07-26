Севастополь примет Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и первый заместитель министра спорта России Одес Байсултановпровели в Севастополе заседание организационного комитета, посвященного подготовке и проведению Фестиваля культуры и спорта народов Юга России.

Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Севастополе с 4 по 7 сентября, его участниками станут команды из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и исторических регионов России. Соревновательная часть будет состоять из семи видов спорта: это армрестлинг, перетягивание каната, самбо, спортивное метание ножа, стрельба из лука, фиджитал-баскетбол и мини-футбол.

За последние несколько лет благодаря поддержке министерства спорта мы смогли существенно обновить спортивную инфраструктуру в Севастополе — и во многом именно это позволило нам предложить свои площадки для проведения соревнований. В итоге они пройдут на стадионе 200-летия Севастополя, в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко, спортивно-оздоровительном комплексе «Севастополь» на улице Брестской и в фиджитал-центре на улице Колобова. Для нас это тоже новый уровень: в город приедут спортивные и культурные команды из ЮФО, СКФО, исторических регионов. Уверен, это будет значимым событием не только для города, но и для всего юга России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Культурная программа предполагает церемонии открытия и закрытия на «Грифон Арене» в «Новом Херсонесе», концерты, интерактивную выставку-ярмарку «Национальные подворья народов Юга России» и форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия».

Цель фестиваля — содействие и сохранение национальныхвидов спорта, традиционной культуры, укрепление дружбы, дальнейшее развитие культуры и спорта. Надо отдать должное и руководству региона, и спортсменам, которые добились того, чтобы флаг проведения фестиваля перешёл Севастополю. У вас достойные, азартные, нацеленные на победу спортсмены, — сказал Одес Байсултанов.

Программа спортивных и культурных мероприятий фестиваля будет обнародована позже.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя