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Севастополь примет крупные спортивные мероприятия
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь примет крупные спортивные мероприятия

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:55 30.06.2025

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили ключевые спортивные мероприятия, проведение которых запланировано в 2025 году.

Губернатор поручил начальнику управления спорта к следующему году создать полноценное городское спортивное школьное движение.

Продумайте, по аналогии с трудовым отрядами, как развить полноценное городское школьное спортивное движение. Такое объединение поможет ребятам воспитать командный дух и все больше детей будет участвовать в спортивной жизни города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, благодаря обновлению имеющихся и строительству новых спортивных объектов, Севастополь стал проводить масштабные мероприятия.

В это году запланировано проведение девяти межрегиональных и восьми всероссийских официальных спортивных соревнований, которые объединят 3 400 человек.

Сейчас идет подготовка к фестивалю культуры и спорта народов Юга России. Он пройдет с 4 по 7 сентября и соберет 800 участников в 6 видах спорта: армрестлинг, самбо, спортивное метание ножа, стрельба из лука, перетягивание каната и мини-футбол.

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Кроме того, в графике на июль проведение чемпионата Южного федерального округа по парусному спорту и соревнований по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин, юношей и девушек «Герои Севастополя».

В августе город примет всероссийские спортивные соревнования по прыжкам в воду среди мужчин и женщин, юношей и девушек. В сентябре – кубок России по армрестлингу, в октябре – этап кубка России по альпинизму и всероссийские спортивные соревнования по самбо среди юношей и девушек памяти Героя Советского Союза Д.С. Одинцова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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