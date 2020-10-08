Севастополь принимает финал Всероссийского конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России»

Сегодня в конференц-зале отеля «Севастополь» состоялось открытие VII Всероссийского форума-конкурса туристских презентаций «Диво России» и лучших проектов Международного фестиваля видео, фото и анимации «Диво Евразии», а также семинар от экспертов.

В мероприятии приняли участие ио вице-губернатора Мария Литовко, российские эксперты в области туризма и аудиовизуальных технологий.

Мы рады приветствовать в нашем регионе Всероссийский конкурс «Диво России» и Международный конкурса «Диво Евразии». Для нас большая честь, что финал проходит именно в Севастополе. Уверена, что и в онлайн формате за три дня конкурса мы сможем показать всю прелесть и красоту нашего региона, максимально рассказать о нем. Конкурс – это замечательная возможность показать самые уникальные и красивые уголки нашей необъятной страны, которыми мы очень гордимся. Особенно важно, что в 2020 году, когда мы столкнулись со всплеском внутреннего туризма, «Ростуризм» создал не одну программу для комфортного отдыха жителей нашей страны. Каждому участнику желаю удачи, успехов, чтобы ваш проект занял достойное место, – обратилась к участникам конкурса Мария Литовко.

В ходе мероприятия участники в онлайн режиме будут защищать свои видео ролики. В финал конкурса вышли более 250 участников со всей России и Евразии, Севастополь также представляет свои работы в рамках конкурса.

Конкурс своей целью ставит формирование площадки для обмена опытом по развитию и продвижению территорий, туристских объектов и интересных событий на рынке Евразийского пространства с использованием современных аудиовизуальных коммуникаций.

Победители финала конкурса станут известны 10 октября.