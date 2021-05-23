Севастополь принял турнир по волейболу среди команд Городов-Героев

Турнир по волейболу среди команд Городов-Героев, состоявшийся в Севастополе, был посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Было напряженное состязание. Мы принимаем у себя очень дорогих гостей и показываем наш Город-Герой. Думаю, что кто-то из вас благодаря турниру приехал в Севастополь впервые и рассчитываю, что он навсегда останется в вашем сердце. Огромное спасибо Николаю Платоновичу Патрушеву, что поддержал идею провести такой турнир, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Подобный турнир Севастополь принимает впервые, но Михаил Развожаев заверил, что он станет ежегодным и будет расширять географию.

На протяжении трех дней более 100 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Керчи состязались в классическом и пляжном волейболе.

В классическом волейболе первое место среди команд девушек в возрастной категории 13-14 лет заняла команда из Керчи, второе место увезли москвички, на третьем месте — команда севастопольских волейболисток. В матче среди ветеранов волейбола 55 лет и старше первое место заняла команда из Севастополя.

В пляжном волейболе команда из Санкт-Петербурга стала первой среди девушек, а команда из Москвы — первая среди ветеранов волейбола.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя