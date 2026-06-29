Севастополь: приём предпринимателей — о чём пойдёт речь

7 июля первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии и.о. заместителя Губернатора Севастополя Дениса Профатилова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём представителей бизнеса.
✅ Приём будет проходить по вопросам:
- предоставления государственных услуг;
- выдачи разрешительных документов;
- проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
- препятствования ведению хозяйственной деятельности;
- исполнения государственных контрактов и т.п.
В зависимости от тематики обращений на приёме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.
ВНИМАНИЕ!
Запись на приём осуществляется до 6 июля только по предварительной регистрации: ССЫЛКА.
Дата: 7 июля
Время: 10:30 — 11:30
Адрес: Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе.
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