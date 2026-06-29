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Севастополь: приём предпринимателей - о чём пойдёт речь

Севастополь: приём предпринимателей — о чём пойдёт речь

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 12:23 29.06.2026

7 июля первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии и.о. заместителя Губернатора Севастополя Дениса Профатилова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём представителей бизнеса.

✅ Приём будет проходить по вопросам:

  • предоставления государственных услуг;
  • выдачи разрешительных документов;
  • проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
  • препятствования ведению хозяйственной деятельности;
  • исполнения государственных контрактов и т.п.

В зависимости от тематики обращений на приёме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

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ВНИМАНИЕ!

Запись на приём осуществляется до 6 июля только по предварительной регистрации: ССЫЛКА.

Дата: 7 июля

Время: 10:30 — 11:30

Адрес: Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе.

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