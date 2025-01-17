Севастополь: приём предпринимателей

Прокурор Ленинского района г. Севастополя Антон Николаевич Кугатов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе Илья Владимирович Пестерников проведут совместный прием предпринимателей.

Прием пройдет 24 января 2025 года с 16:30 — 18:00 в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе (проспект Генерала Острякова, 87).

Субъекты хозяйствования смогу обратиться на прием по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе:

при предоставлении государственных услуг;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам;

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

в случае невыдачи разрешительных документов и т.п.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_f12qw/.

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефонам:

+78692548370;

+79787186245.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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