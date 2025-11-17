Прямо сейчас:
Севастополь: проезд с пр.Ген. Острякова на ул. Хрусталева будет закрыт еще год
фото: АНО «ДИАС ГП»

17.11.2025

Приказ о временном ограничении движения транспорта в районе 5-м км Балаклавского шоссе продлен до декабря 2026 года.

Проезд с пр.Генерала Острякова в сторону ул.Хрусталева перекрыт с марта 2023 года из-за реконструкции развязки «Огурец». Работы по превращению одноуровневой транспортной развязки в двухуровневую выполняются в соответствии с государственной программой социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. В настоящее время ее готовность составляет около 48%, — сообщили «Севастопольской газете» в департаменте транспорта.

Напомним, что на начало 2025 года этот показатель был равен 40%.

Развязку на 5-км (еще в один уровень) начинали строить в 2012-м году. Сдали (запустили движение) только в 2016-м. А переделать в двухуровневую должны были к декабрю 2022-го. Нынешний срок сдачи этого объекта — 2027 год.

источник: «Севастопольская газета»

