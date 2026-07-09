Севастополь: профильное окно МФЦ открылось в Кадровом центре «Работа России»

В рамках соглашения между службой занятости и многофункциональным центром в Кадровом центре «Работа России» в Севастополе открылось профильное окно МФЦ. Руководитель Территориального центра занятости населения Кадрового центра «Работа России» Севастополя Луиза Приходько отметила:

Благодаря сотрудничеству с МФЦ в службе занятости теперь можно получить 42 востребованные услуги. Это удобно и для соискателей, и для работодателей. Людям не нужно ездить в другие районы, все доступно здесь по принципу «одного окна». Прием ведется по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00, но в будущем мы планируем расширить перечень услуг и увеличить дни приема, — отметила руководитель Территориального центра занятости населения Кадрового центра Севастополя Луиза Приходько.

Севастопольцы могут записаться в Фонд социального страхования, зарегистрировать ИП или юридическое лицо, узнать о социальной помощи и льготах, оформить выплаты, зарегистрироваться на Госуслугах, подать заявление в налоговую и получить доступ к личному кабинету налогоплательщика.

С начала года за консультацией по широкому спектру услуг обратилось более 300 жителей города. Открытие профильных окон МФЦ нацелено на удобство и комплексное предоставление жителям госуслуг, связанных с трудоустройством и социальной сферой. Мы помогаем решать важные вопросы в одном месте, — рассказала, главный специалист отдела приема и выдачи документов МФЦ Юлия Лелекина.

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг МФЦ можно по ссылке: https://clck.ru/3FHRSP.

Записаться на прием в МФЦ можно через чат-бот в мессенджере МАХ по ссылке: http://clck.ru/3QMiei.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя