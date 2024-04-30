Севастополь: проходит Всероссийская школа сервиса для руководителей студотрядов

Уже во второй раз Севастополь становится площадкой для проведения Всероссийской школы сервисных отрядов для руководителей организации в сфере сервиса и гостеприимства. Участниками школы стали 70 представителей студотрядов из 20 регионов России. Они обсудили перспективы развития сервисного направления, а также участие членов организации во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах.

Всероссийская школа по подготовке руководителей сервисных отрядов – трёхдневное мероприятие, в рамках которого представители студенческих отрядов прошли профессиональное обучение для качественной организации и развития сервисного направления в регионах РФ, повышения управленческих навыков, мотивации и лидерских качеств. В ходе школы были созданы условия для реализации интеллектуальных, творческих и социальных потребностей молодёжи.

В программе – работа в малых группах, презентации, деловые игры, лекции, тренинги, мастер-классы, обмен опытом и планирование работы региональных штабов молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» до 2025 года. Участники посетили образовательные лекции и тренинги, практические сессии и деловую программу с участием заместителя губернатора города Игоря Михеева.

Такие мероприятия – важный компонент для развития будущей карьеры. Участники знакомятся друг с другом, применяют свои знания на практике, обмениваются опытом, развивают свои лидерские качества. Очень здорово, что здесь собрались представители из 20 регионов, которые потом продолжат развивать сферу сервиса и гостеприимства в своих городах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

В этом году в составе студенческих сервисных отрядов будут работать около 35 000 молодых людей со всей страны. В направлении сервиса будет организовано четыре всероссийских проекта: «Мрия» – санаторно-курортный комплекс Mriya Resort&Spa, республика Крым, «Метрополь» – Краснодарский край, город Геленджик, «Сочи-парк отель» – город Сочи, а также «Взлётная полоса» – аэропорт «Пулково», Санкт-Петербург.

Очень рад, что мне удалось побывать на таком масштабном мероприятии. Интересные спикеры, крутые развлекательные мероприятия, багаж полезных знаний, которые уже хочется применить на практике! – подчеркивает участник школы из Москвы Максим Ходырев.

Школа сервиса – победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов в 2023 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя