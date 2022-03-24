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Севастополь просит у центра денег на ремонт дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь просит у центра денег на ремонт дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:55 24.03.2022

Севастополь направил в федеральный центр заявку на выделение дополнительных 450 млн рублей на ремонт дорог.

Вчера на совещании у Марата Шакирзяновича Хуснуллина говорили про опережающие темпы финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Если будет одобрено дополнительное финансирование на ремонт дорог, у нас будет 1,8 млрд рублей — это значительно больше, чем в прошлом году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Кроме того, в ходе заседания Правительство утвердило пакет документов, необходимых для ремонта дорог. Уточнен план работ по содержанию дорог, перераспределены средства.  Так, будут завершены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов на Госпитальном спуске и на Днепровском мосту на ул. Вокзальной, а также по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на остановке «Матрос Кошка». Планируется и завершение ремонта подземного пешеходного перехода на проспекте Генерала Острякова.

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Завершены проектно-изыскательские работы по дорогам вблизи социальных объектов: подъездной дороги к школе в бухте Казачьей, к детскому саду на ул. Шевченко, к детскому саду и школе на пр. Генерала Острякова (ул. Верещагина). Также завершаются проектно-изыскательские работы по реконструкции транспортной развязки 67 Н-198 на пересечении «ул. Руднева-ул. Вакуленчука-ул.Меньшикова».

Отдельным постановлением Правительство одобрило заключение государственных контрактов на строительно-монтажные работы по ремонту дорог, ведущих к социальным учреждениям


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