Севастополь просит у центра денег на ремонт дорог

Севастополь направил в федеральный центр заявку на выделение дополнительных 450 млн рублей на ремонт дорог.

Вчера на совещании у Марата Шакирзяновича Хуснуллина говорили про опережающие темпы финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Если будет одобрено дополнительное финансирование на ремонт дорог, у нас будет 1,8 млрд рублей — это значительно больше, чем в прошлом году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Кроме того, в ходе заседания Правительство утвердило пакет документов, необходимых для ремонта дорог. Уточнен план работ по содержанию дорог, перераспределены средства. Так, будут завершены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов на Госпитальном спуске и на Днепровском мосту на ул. Вокзальной, а также по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на остановке «Матрос Кошка». Планируется и завершение ремонта подземного пешеходного перехода на проспекте Генерала Острякова.

Завершены проектно-изыскательские работы по дорогам вблизи социальных объектов: подъездной дороги к школе в бухте Казачьей, к детскому саду на ул. Шевченко, к детскому саду и школе на пр. Генерала Острякова (ул. Верещагина). Также завершаются проектно-изыскательские работы по реконструкции транспортной развязки 67 Н-198 на пересечении «ул. Руднева-ул. Вакуленчука-ул.Меньшикова».

Отдельным постановлением Правительство одобрило заключение государственных контрактов на строительно-монтажные работы по ремонту дорог, ведущих к социальным учреждениям

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!