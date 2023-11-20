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Севастополь проводил в последний путь еще одного своего сына, еще одного героя СВО
Фото: ВК

Севастополь проводил в последний путь еще одного своего сына, еще одного героя СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:02 20.11.2023

Сегодня Севастополь простился с героем СВО, гвардии младшим сержантом Валерием Стадниченко.

Валерий Владимирович родился и вырос в Севастополе. Окончил гимназию №8, затем учился в Севастопольском государственном университете, учебу часто совмещал с работой, всегда стремился быть самостоятельным. В 2016-2017 году проходил срочную военную службу. После окончания службы снова учился в СевГУ. В 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве. После начала СВО добровольно призвался в ряды Вооруженных Сил РФ и был направлен для прохождения службы в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота.  Участвовал в штурме завода им.Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден правительственными наградами. После ранения вновь вернулся на фронт. Говорил, что не может оставаться здесь, когда там его сослуживцы, друзья, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Валерий Стадниченко геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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Севастополь проводил в последний путь еще одного своего сына, еще одного героя СВО

Будем помнить нашего героя, достойного сына Севастополя.

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