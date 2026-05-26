Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: пруды Максимовой дачи обработали от комаров
Новости Республики
Севастополь: пруды Максимовой дачи обработали от комаров
фото: Севприроднадзор

Севастополь: пруды Максимовой дачи обработали от комаров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:51 26.05.2026

По данным Роспотребнадзора, на Максимовой даче обнаружили комаров, которые могут переносить малярию. Обработано более 600 квадратных метров водоемов, чтобы уничтожить личинки этих насекомых.

Использован экологичный препарат, одобренный Минприроды России. Он безопасен для людей, животных, растений и рыб, но эффективно уничтожает личинки комаров. Действие препарата заметно через 3-5 дней.

Узнайте больше:  Севастопольцу пришёлся вернуть земельный участок в собственность города - приобрёл безосновательно

Такую процедуру проводят дважды в год. В июне и августе запланированы повторные обработки. Это помогает предотвратить распространение инфекций и сохранить здоровье жителей региона, сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 4

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.