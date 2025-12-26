Севастополь: работа общественного транспорта в праздничные дни

В Новогоднюю и Рождественскую ночь продлят работу 10 маршрутов. Это троллейбусы, автобусы и катер, которые связывают отдаленные районы с центром города и основными храмами.

троллейбус №7 «улица Горпищенко — Центральное кольцо города»;

троллейбус №9 «проспект Победы — Центральное кольцо города»;

троллейбус №10К «бухты Казачья — Центр города»;

троллейбус №12 «5-й км Балаклавского шоссе — центральное кольцо города»

автобус №3 «5-й км Балаклавского шоссе — ЦУМ»;

автобус №22 «5-й км Балаклавского шоссе — Херсонес»;

автобус №74 «Парк Победы — Херсонес»;

автобус №92 «Инкерман — площадь Нахимова»;

автобус №94 «Балаклава — площадь Нахимова»;

катерное сообщение по маршруту «Графская пристань – Северная».

В Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, а также в Рождественскую ночь с 6 января на 7 января эти маршруты будут работать до 04:00.

Такое решение принято для того, чтобы жители и гости города, которые решат посетить главную городскую елку и знаковые места Севастополя, могли вернуться домой на общественном транспорте.

В остальные дни, до 11 января включительно, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Напомним, узнать расписание можно на сайте: https://sevdortrans.ru/bus/

При этом в период Новогодних и Рождественских праздников департамент транспорта усилит контроль за работой общественного транспорта.

С 31 декабря и до 4 января включительно будут работать бесплатные экспресс-шаттлы от СОК имени 200-летия Севастополя (с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР) к Новому Херсонесу. Они будут ходить 1 раз в час с 11:00 до 21:00.

В Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января экспресс-шатлы будут работать до 04:00. Дополнительно, экспресс-шатлы запустят на Рождество. Они будут работать с 11:00 6 января до 05:00 7 января. А 7 января с 11:00 до 21:00.

По опыту предыдущего года, музейно-храмовый комплекс был одним из основных точек притяжения жителей и гостей города. Поэтому департамент транспорта обращает внимание автомобилистов: чтобы не перегружать улицы Дмитрия Ульянова, Ерошенко и Древняя, оставить свой автомобиль можно на парковке СОК им. 200-летия Севастополя и бесплатно доехать до Нового Херсонеса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя