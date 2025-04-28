Севастополь: регистрация прав на недвижимость. Почему это бесплатно, обязательно и защитит от мошенников

Вопросы регистрации прав на недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) остаются актуальными для многих граждан Севастополя. Как подчеркивает директор департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Галина Попова – сегодня требуется актуализация правообладателя более, чем на 105 тысяч объектов недвижимости в регионе.

ЕГРН — это централизованная база данных, в которой хранятся сведения обо всех объектах недвижимости, включая их характеристики, кадастровые номера и данные о правообладателях. Каждый объект на территории Севастополя уже имеет кадастровый номер, но это не означает, что право собственности зарегистрировано автоматически.

Если гражданин не обращался в МФЦ для регистрации права собственности на квартиру, дом, земельный участок или иной объект, информация о нём в ЕГРН не появится. Это грозит серьёзными последствиями: от невозможности продать, подарить, заложить или завещать данное имущества до отсутствия компенсаций при изъятии участка для государственных нужд или при чрезвычайных ситуациях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Галину Попову.

Само право собственности возникает с момента его государственной регистрации. А кроме того, внесение данных в ЕГРН – это защита собственности от мошенников. Например, подделав документы, мошенники могут лишить Вас недвижимости. Если же право собственности зарегистрировано в ЕГРН, то собственник может запретить совершение сделок без своего личного участия с принадлежащим ему объектом недвижимости, подав соответствующее заявление в МФЦ.

Стоит также отметить, что документы могут быть попросту утеряны и восстановить их будет весьма затруднительно. А если права зарегистрированы, то получить копию документов можно в любое время.

Для актуализации сведений и установления правообладателей отдельностоящих зданий и сооружений Государственным казенным учреждением «Фонд государственного имущества» бесплатно проводятся обследования такого имущества. Информация о таких объектах ранее была оцифрована из архивов БТИ, а вот в ЕГРН собственниками не занесена. По этим спискам сотрудники госучреждения осуществляют визуальный осмотр и фотофиксацию объекта, чтобы подтвердить его наличие. Процедура занимает не более часа и не требует от владельца дополнительных действий.

Если по результатам обследования будет выявлено, что объект отсутствует, то Департамент имущественным и земельным отношениям города Севастополя самостоятельно и также бесплатно проведет мероприятия по снятию такого объекта с кадастрового учета.

Если постройка или здание отсутствуют, департамент бесплатно снимет их с кадастрового учета. Отказ в доступе грозит необходимостью оплачивать услуги кадастрового инженера при снятии с учёта, а в случае если правообладатель не установлен, объект может перейти в муниципальную собственность, — акцентирует Галина Попова.

Своевременная регистрация прав — это гарантия сохранности имущества.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя