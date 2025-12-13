Прямо сейчас:
Севастополь: с 1 января маршрут № 27 изменит схему движения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:13 13.12.2025

С 1 января балаклавский маршрут № 27 изменит схему движения. С нового года некоторые рейсы будут заезжать в район 1-го отделения Золотой Балки.

Изменения вводятся с целью обеспечения транспортной доступности нового Балаклавского дворца культуры. В результате маршрут № 27 объединит все основные районы и станет полноценным внутригородским маршрутом.

Кроме того, будет продлено время работы маршрута до 21:30.

Актуальное расписание маршрута № 27 будет размещено на официальном сайте оператора пассажирских перевозок: https://sevdortrans.ru/bus/.

Маршрут № 33 «1-е отделение Золотой Балки — Железнодорожный вокзал (ч/з ул. Горпищенко)» продолжит работу в прежнем режиме без изменений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

