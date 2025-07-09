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Севастополь: с 9 июля проезд к мысу Хрустальный осуществляется по новой дороге
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: с 9 июля проезд к мысу Хрустальный осуществляется по новой дороге

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:23 09.07.2025

Проезд построили вблизи Морского гидрофизического института. Его протяженность 72 метра. Дорога из асфальтобетонного покрытия. Вдоль нее установлены бордюры и нанесена разметка.

Мы обустроили новый проезд в связи с тем, что будет перекрываться движение по действующему на сегодняшний день проезду на набережную Адмирала Клокачева — по причалам № 156 и 157. По результатам освидетельствования специализированной организацией данных причалов, рекомендовано снизить нагрузку путем исключения движения транспорта по ним. На сегодняшний день мы определяем источники финансирования на восстановление причалов и будем приступать к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Проезд автомобильного транспорта по причалам перекроют в день открытия новой дороги — 9 июля. Для пешеходов проход будет открыт.

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Проезд по новой дороге будет также возможен для резидентов и тех, кто осуществляет хозяйственную деятельность в районе пляжа «Хрустальный».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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