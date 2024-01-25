Севастополь: с детства хотели служить в МЧС России? Мечта может стать реальностью!

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю открыт отбор кандидатов на бюджетную форму обучения в вузах МЧС России.

У абитуриентов есть возможность обучиться в рамках целевой программы – с дальнейшим трудоустройством в севастопольское чрезвычайное ведомство.

Приём документов – через наш отдел кадров: Севастополь, ул. Олега Кошевого, 6,

8(8692) 65-55-16, 8(8692) 65-54-05, d.onyschenko@92.mchs.gov.ru

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе