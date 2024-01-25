Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: с детства хотели служить в МЧС России? Мечта может стать реальностью!
актуально в республике
Севастополь: с детства хотели служить в МЧС России? Мечта может стать реальностью!

Севастополь: с детства хотели служить в МЧС России? Мечта может стать реальностью!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:18 25.01.2024

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю открыт отбор кандидатов на бюджетную форму обучения в вузах МЧС России.

У абитуриентов есть возможность обучиться в рамках целевой программы – с дальнейшим трудоустройством в севастопольское чрезвычайное ведомство.

Узнайте больше:  При свечах и музыкантом из Кубы: джазовые вечера в Севастополе

Приём документов – через наш отдел кадров: Севастополь, ул. Олега Кошевого, 6,

8(8692) 65-55-16, 8(8692) 65-54-05, d.onyschenko@92.mchs.gov.ru

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГУ МЧС России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.