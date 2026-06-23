Севастополь: с начала года помощь по детскому телефону доверия получили более 3000 детей

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:44 23.06.2026
Специалист Центра социальной помощи семье и детям провела для ребят из летнего лагеря информационную беседу «Ключ доверия» в МКЦ «Казачья бухта». Мероприятие было направлено на информирование детей о существовании Детского телефона доверия, где любой из них может получить поддержку в трудной ситуации. Этот сервис доступен для всех детей и подростков: круглосуточно, бесплатно и анонимно.
Сюда можно обратиться за советом, поделиться переживаниями или просто поговорить с тем, кто готов услышать без осуждения. Главная цель – поддержка и защита каждого человека, создание условий, в которых ребенок чувствует себя защищенным и имеет равные возможности для полноценной жизни. Благодаря работе телефона доверия тысячи детей и подростков получают необходимую поддержку в самые трудные моменты своей жизни. С начала года на детский телефон доверия обратились 3776 детей, – рассказала специалист по работе с семьей Милана Ноева.
Задача консультантов – помочь структурировать проблему, найти внутренние ресурсы для ее решения. Если специалист понимает, что телефонного звонка недостаточно и требуется очная консультация, он информирует абонента, куда можно обратиться для дальнейшего решения вопроса. Все разговоры строго конфиденциальны – информация, сообщенная звонящим, не передается третьим лицам.
В ходе мероприятия каждый ребенок получил памятки с полезной информацией.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8 (800) 2000-122. Короткий номер для звонков с мобильных телефонов – 124.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
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С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
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