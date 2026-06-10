Севастополь: школьники из Губернаторских трудовых отрядов работают на объектах образования

На данный момент подростки трудятся на 16 объектах департамента образования — в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Летние каникулы — это не только время отдыха, но и отличная возможность для школьников развивать свои навыки и способности. Работая летом, ребята из Губернаторских школьных трудовых отрядов под руководством кураторов РСО не только приобретают опыт, но и учатся ответственности, трудолюбию и командной работе. Это важный шаг к формированию гармоничной и ответственной личности, — комментирует начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

В школах подростки занимаются уходом за пришкольными участками (удаление сухой травы, уход за растениями), уборкой кабинетов и помещений, уходом за комнатными растениями, подготовкой мастерских к новому учебному году, а также работают в библиотеках: изготавливают наглядные материалы, работают с архивными документами и занимаются реставрацией библиотечного фонда.

Мне нравится, что я могу приносить реальную пользу своей школе. Мы приводим в порядок территорию, помогаем в библиотеке. Это моя первая работа, и я чувствую себя более ответственным. Плюс ко всему, мне интересно узнавать, как устроена трудовая деятельность изнутри. И конечно, приятно, что наш труд оплачивается — это мои первые заработанные деньги, которые я планирую потратить на свою мечту, — поделилась София Багаудинова, которая работает на базе школы № 60.

Для подростков участие в губернаторских школьных трудовых отрядах — это первая официальная работа. При этом 14-летние школьники работают по 4 часа в день, 15-летние — по 5 часов, ребята от 16 до 17 лет — по 7 часов.