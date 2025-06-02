Севастополь снова встретит детский благотворительный фестиваль «Добрая волна»

7 и 8 июня 2025 г. в Драматическом театре Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева состоится региональный отборочный тур всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и представляет собой важное событие для творчески одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей с ограниченными физическими возможностями.

Фестиваль «Добрая волна» проводится в Республике Крым пятый раз подряд. Это свидетельствует о значимости проекта и высоком интересе к нему в регионе, а также о его важной роли в развитии культурной и социальной сферы полуострова, подчеркивает его вклад в развитие творческих способностей детей, особенно тех, кто находится в трудных жизненных ситуациях или имеет ограничения по здоровью. Кроме того, регулярное проведение фестиваля способствует укреплению культурных связей внутри региона, развитию инклюзивного искусства и повышению социальной ответственности общества. Всё это делает фестиваль «Добрая волна» важным событием для Крыма, способствующим его культурному процветанию и социальной интеграции.

Организаторы фестиваля:

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Популярной Музыки и Мэрия Казани.

Основные цели и задачи фестиваля:

распространение в современном обществе культуры добра и содействие развитию культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения и совместного творчества между всеми участниками фестиваля, развитие социальных и культурных связей между российскими городами. Фестиваль создает уникальную атмосферу взаимопонимания, где каждый ребенок может найти единомышленников, завести новые знакомства и получить признание. Это не просто конкурс, а настоящая арт-терапия, способствующая развитию уверенности в себе и внутренней силы.

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Заявки принимались до 28 мая 2025 г. включительно на официальном сайте проекта. Всего в фестивале три возрастные категории: с 7 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. К традиционным трем творческим направлениям: вокалу, игре на музыкальном инструменте и хореографии, в этом году добавилось четвертое — сценическое искусство (художественное слово, жестовое пение, акробатика, цирковое искусство, театр моды и т. д.). Участие в конкурсе бесплатное.

В первый конкурсный день — 7 июня с 10:00 в Драматическом театре Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева (г. Севастополь, пл. Ушакова, д. 1) пройдут прослушивания по всем творческим направлениям. Номера участников будут оценивать члены профессионального жюри, в состав которого войдут профессиональные педагоги, представители творческих профессий и общественные деятели.

Во второй день — 8 июня в 17:00 в Драматическом театре Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева (г. Севастополь, пл. Ушакова, д. 1) пройдет награждение победителей, а также праздничный концерт, в который войдут лучшие номера лауреатов конкурса. Детей и подростков, занявших первые места в своих номинациях, пригласят в г. Казань на финал «Доброй волны».

Все участники конкурса получат дипломы и памятные подарки от организаторов. Ведь фестиваль «Добрая волна» — это не только конкурс, но и настоящий праздник, где каждый ребенок сможет почувствовать себя звездой, а его талант будет оценен и поддержан.

Жюри детского благотворительного фестиваля «Добрая волна» в г. Севастополь:

Елена Ольховская, заслуженный деятель искусств Республики Крым; лауреат Государственной премии Крыма; балетмейстер Севастопольского академического театра танца им. Вадима Елизарова, руководитель ансамбля классического танца «Надежда», член правления регионального отделения Союза Театральных Деятелей (СТД);

Василий Явкун, заслуженный артист республики Крым; художественный руководитель группы «Мюзик-экс»;

Олег Давлетов, концертмейстер группы ударных Севастопольского симфонического оркестра; аранжировщик, композитор, исполнитель, основатель и художественный руководитель шоу Давлет Хана; лауреат международных конкурсов и фестивалей; финалист конкурса «Минута славы»; обладатель премии «Призвание Артист» в номинации Артист легенда;

Максим Кузнецов, ведущий актер Драматического театра Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева;

Анастасия Морозова, ведущая актриса Драматического театра Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева.

Культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» проводится в России уже в шестой раз. В каждом городе, где проходят отборочные туры, он создает атмосферу дружбы и взаимопомощи, и каждый его участник может почувствовать себя частью единого творческого сообщества. «Добрая волна» способствует разрушению стереотипов о детях с ограниченными возможностями, показывая, что талант и креативность не имеют границ.

В 2024 и 2025 гг. фестиваль «Добрая волна» проходит в десяти российских городах. Уже состоялись региональные отборочные туры в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Грозном. Кроме Севастополя он пройдет в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве, а также впервые в Луганске. Финальный гала-концерт фестиваля и награждение победителей состоятся по традиции в Казани в декабре 2025 года. Победители «Доброй волны» смогут выступить на одной сцене вместе с популярными российскими артистами и получить поддержку и добрые напутствия от профессионалов.

В течение года в рамках фестиваля пройдут профессиональные мастер-классы с лучшими педагогами страны. Проводиться они будут преимущественно в онлайн-формате на Rut ube-канале «Доброй Волны» — для того чтобы как можно больше детей смогли принять участие в культурно-образовательной программе проекта. Участвовать в мастер-классах смогут дети и подростки из любых городов России. Подробное расписание мастер-классов можно будет узнать на официальном сайте фестиваля.

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