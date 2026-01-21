Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: сотрудники «Парков и скверов» приводят в порядок общественные пространства города
Новости Республики
Севастополь: сотрудники «Парков и скверов» приводят в порядок общественные пространства города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: сотрудники «Парков и скверов» приводят в порядок общественные пространства города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:22 21.01.2026

Специалисты «Парков и скверов» убирают и ремонтируют городские пространства. Работы прошли у Дворца культуры рыбаков, а также в скверах имени Ивана Голубца, Василия Блюхера, Корчагина,  16 и в парке имени Анны Ахматовой.

На всех объектах сотрудники удалили граффити с малых архитектурных форм и ограждений, восстановили чистоту и эстетичный вид зон отдыха. Также специалисты отремонтировали качели, горки и другие игровые элементы, где это было необходимо.

Узнайте больше:  Мошенники за три дня похитили у севастопольцев более двух миллионов рублей

Учреждение ежедневно следит за состоянием общественных пространств, оперативно устраняя повреждения и поддерживая благоустроенную среду для прогулок и отдыха горожан всех возрастов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.