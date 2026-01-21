Севастополь: сотрудники «Парков и скверов» приводят в порядок общественные пространства города

Специалисты «Парков и скверов» убирают и ремонтируют городские пространства. Работы прошли у Дворца культуры рыбаков, а также в скверах имени Ивана Голубца, Василия Блюхера, Корчагина, 16 и в парке имени Анны Ахматовой.

На всех объектах сотрудники удалили граффити с малых архитектурных форм и ограждений, восстановили чистоту и эстетичный вид зон отдыха. Также специалисты отремонтировали качели, горки и другие игровые элементы, где это было необходимо.

Учреждение ежедневно следит за состоянием общественных пространств, оперативно устраняя повреждения и поддерживая благоустроенную среду для прогулок и отдыха горожан всех возрастов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя