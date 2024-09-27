Севастополь: совместный приём прокурора города и Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Прокурор города Севастополя Андрей Юрьевич Шевцов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Владимирович Пестерников проведут совместный личный прием предпринимателей 8 октября 2024.

В ходе приема будут рассмотрены вопросы, касающиеся защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей. В частности, предприниматели смогут сообщить о нарушениях, связанными с несоблюдением сроков оказания государственных услуг, неправомерными проверками, невыдачей разрешительных документов, препятствиями в осуществлении хозяйственной деятельности, а также с давлением со стороны контрольно-надзорных органов и отказами в возбуждении уголовных дел.

Запись на прием осуществляется по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_uubmy/.

Также по вопросу предварительной записи на прием можно обратиться по телефону: +79787186245

Дата проведения приема: 8 октября

Время: 15:00 — 17:00

Место: прокуратура города Севастополя (г. Севастополь, ул. Людмилы Павличенко, 1). При себе необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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