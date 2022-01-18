Севастополь — среди популярных направлений отдыха в феврале 2022

Российский сайт бронирования жилья
Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск, Новосибирск, Казань, а также горнолыжные курорты Шерегеш, Банное и Байкальск составили десятку самых востребованных направлений отдыха в феврале. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в феврале от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 11 тысяч рублей сутки на троих человек, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 сентября 2021 года по 14 января 2022 года на летний сезон 2022 года.
Десять популярных направлений отдыха в феврале 2022:
- Севастополь — 2832 руб. / 4 ночи *
- Сочи — 1911 руб. / 9 ночей
- Санкт-Петербург — 2012 руб. / 8 ночей
- Москва — 2607 руб. / 2 ночи
- Шерегеш — 11107 руб. / 3,5 ночи
- Кисловодск — 1933 руб. / 5 ночей
- Новосибирск — 1675 руб. / 2,5 ночи
- Банное — 3917 руб. / 3 ночи
- Байкальск — 6333 руб. / 4,5 ночи
- Казань — 2543 руб. / 3,5 ночи
* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток
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