Севастополь — среди популярных направлений отдыха в феврале 2022

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно недорого съездить отдохнуть в феврале по России.

Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск, Новосибирск, Казань, а также горнолыжные курорты Шерегеш, Банное и Байкальск составили десятку самых востребованных направлений отдыха в феврале. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в феврале от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 11 тысяч рублей сутки на троих человек, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 сентября 2021 года по 14 января 2022 года на летний сезон 2022 года.

Десять популярных направлений отдыха в феврале 2022:

Севастополь — 2832 руб. / 4 ночи * Сочи — 1911 руб. / 9 ночей Санкт-Петербург — 2012 руб. / 8 ночей Москва — 2607 руб. / 2 ночи Шерегеш — 11107 руб. / 3,5 ночи Кисловодск — 1933 руб. / 5 ночей Новосибирск — 1675 руб. / 2,5 ночи Банное — 3917 руб. / 3 ночи Байкальск — 6333 руб. / 4,5 ночи Казань — 2543 руб. / 3,5 ночи

* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток

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