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Севастополь стал лауреатом Премии «Служение»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь стал лауреатом Премии «Служение»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:42 22.04.2025

Севастополь вошёл в топ-10 в номинации «Развитие территорий — благополучие жителей» с проектом ТОС «Союз» Верхнесадовского муниципалитета.

Всего на Премии было представлено 10 номинаций, и 100 лучших проектов получили экспертную оценку. Номинация «Развитие территорий — благополучие жителей» стала чемпионом по количеству заявок — их поступило более 8400.

В своем проекте авторы поделились положительным опытом, как благодаря активности жителей удалось привлечь средства и построить детскую и спортивную площадки, обустроить крытую беседку и территорию для массовых мероприятий. Здесь удалось создать центр притяжения для детей и подростков.

Напомним, Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества –командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

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Организатор – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

На соискание премии подано 41 313 заявок от представителей муниципального сообщества и муниципальных команд из всех регионов страны, включая новые субъекты. Народное голосование за ТОП-100 участников премии «Служение» проходило на портале «Госуслуги». За номинантов было отдано почти 1 миллион голосов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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