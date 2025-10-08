Севастополь стал участником Всероссийской акции «Спортивный диктант»

Севастополь присоединился ко Всероссийской спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант». Акция прошла очно на территории спортивных школ, спорткомплексов и управления спорта, а центральной площадкой стал Севастопольский государственный университет. Здесь, как и во Владивостоке, Уфе и Сочи, участники вышли в прямой эфир в формате телемоста с Национальным центром «Россия». Севастопольская чемпионка мира по боксу Елена Гапешина задала вопрос про художественную гимнастику на всю страну.

В акции приняли участие 803 севастопольца: очную часть диктанта сдавали 360 участников — студенты, тренеры, преподаватели, спортсмены спортивных школ города и спортивных сборных команд региона, 443 человека подключились к онлайн-формату.

Участники ответили на 25 вопросов об истории спорта, Олимпийских игр, правил соревнований и известных атлетов, а также на 5 вопросов, проверяющих уровень знаний истории севастопольского спорта.

Отметим, что спортивный диктант проводился в России впервые. Организаторами выступили Министерство спорта и Олимпийский комитет России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя