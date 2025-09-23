Севастополь станет участников Всероссийского экскурсионного флешмоба

27 сентября Севастополь присоединится к ежегодной акции «Экскурсионный флешмоб», которая в этом году пройдет уже в девятый раз.

В 12:00 по местному времени в городах России и стран СНГ одновременно стартуют бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Цель акции — помочь жителям и гостям по-новому взглянуть на город, узнать его историю, культуру и современные проекты.

Координатор мероприятия в Севастополе — Центр развития туризма.

Как принять участие:

ознакомиться с полным списком экскурсий можно на официальном сайте .

. записаться на экскурсию можно по телефону Туристско-информационного центра: 8 (978) 907-96-70.

Начало экскурсий — в 12:00 по местному времени (или в другое время, указанное в описании экскурсии).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя