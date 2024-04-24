Севастополь: стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В этом году «Движение Первых» провело масштабный перезапуск известной игры «Зарница». Региональный этап стартовал в Севастополе. Цель «Зарницы 2.0» — воспитать в участниках командный дух и взаимовыручку, привить любовь к своей стране, гордость её достижениями, а также дать необходимые навыки для жизни — от оказания первой помощи до знания правил кибербезопасности.

В соревнованиях принимают участие севастопольские активисты — ученики гимназий № 7 и 10, школ «Экотех+», № 4, 6, 9, 2, 25, ЗЗ, 58, 60, 61. Школьники показывают знания отечественной истории, общевойсковой грамотности, спортивную и строевую подготовку, навыки оказания первой помощи.

Все участники «Зарницы» – юные защитники Севастополя, уже сейчас они помогают нашим бойцам в зоне спецоперации: пишут письма, собирают гуманитарную помощь и отправляют её на передовую. «Движение Первых» перезапустило легендарные соревнования, чтобы дети прикоснулись к военным дисциплинам в современном формате, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя Совета регионального отделения «Движения Первых» Севастополя Анну Молчанову.

В зависимости от навыков ребята выбрали для себя роли бойцов: штурмовика, сапёра, политрука, топографа, оператора БПЛА, медика или военкора. Самые ответственные и готовые принимать решения стали командирами отряда.

Игра проходит в несколько этапов: отборочный школьный, муниципальный, региональный и окружной.

Победители регионального этапа представят Севастополь на всероссийском турнире. В августе состоится большой финал, его проведут с использованием самых современных игровых и цифровых технологий: беспилотных летательных аппаратов, наземных дронов, лазертаг- и фаертаг-оборудования.

Турнир проводит «Движение Первых» вместе с Центром военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя