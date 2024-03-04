Севастополь: стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2024»

В Севастополе открылась регистрация на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2024». В конкурсе ежегодно принимает участие более 4 000 российских семей. В этом году событие приурочено к Году семьи, который был объявлен Президентом России.

В прошлом году в число победителей конкурса вошла севастопольская многодетная семья Козловских, получившая приглашение в Москву, где состоялось награждение и чествование семей-победителей.

Региональный этап конкурса «Семья года-2024» в нашем городе будет проходить в трёх номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Семейная династия».

В номинации «Молодая семья» могут принять участие молодые семьи, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие одного и более детей, занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. Возраст супругов не должен превышать 35 лет.

В номинации «Многодетная семья» могут поучаствовать семьи, которые воспитывают трёх и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновлённых, принятых под опеку, пасынков и падчериц, а также обучающихся на очной форме в образовательной организации в возрасте до 23 лет. Они должны участвовать в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города, развивать духовно-нравственные качества, творческие способности членов семьи.

В номинации «Семейная династия» принять участие могут семьи, имеющие три и более поколения последователей одной профессии, трудовой деятельности, имеющие семейные традиции и увлечения и участвующие в общественной деятельности.

Финалистов и победителей регионального этапа в Севастополе определит специальная комиссия, в состав которой войдут представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций нашего города.

При оценке члены комиссии будут принимать во внимание то, как хорошо конкурсанты знают историю своей семьи, имеющиеся семейные ценности и традиции воспитания детей, участие семьи в общественной жизни, достижения членов семьи и другое. Подробнее о конкурсе можно прочитать в положении по ссылке.

Заявки на участие можно подать до 22 марта в Центре социальной помощи семье и детям по адресу ул. Пушкина, 18, время: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45. Все вопросы о конкурсе «Семья года-2024» можно задать по телефону: +7 (8692) 54-21-99.