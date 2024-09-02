Он напомнил, что новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. П.Иено также пообещал обсудить с подрядчиком и заказчиком возможность обустройства дополнительной парковки между Инженерной школой и Динопарком, сохранности краснокнижных и просто взрослых деревьев и кустарников в районе строительства.

Античный проспект расположен в Гагаринском районе Севастополя. В зону проектирования дороги попали 12 объектов культурного наследия — руины античных усадеб, античная дорога и перекресток античных дорог. Поэтому строительство в этом месте городской магистрали, которая обеспечит транспортную доступность этого района Камышовой бухты должно вестись под пристальным присмотром археологов.

источник: «Севастопольская газета»