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Севастополь: строить дорогу на пр. Античном будут по частям
фото: пресс-служба Департамента транспорта Севастополя

Севастополь: строить дорогу на пр. Античном будут по частям

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:24 02.09.2024

На некоторых участках, где должны проложить асфальт, все еще работают археологи. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Павел Иено после проведения еженедельного штаб по дорожному строительству на пр.Античном.

Бюрократические процессы завершены. Специалисты из СевГУ определили участки, где подрядчик уже может начать работы под наблюдением археологов: их участие — обязательное условие. При этом на некоторых участках археологические изыскания продолжатся, — цитирует «Севастопольская газета» чиновника. 

Он напомнил, что новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. П.Иено также пообещал обсудить с подрядчиком и заказчиком возможность обустройства дополнительной парковки между Инженерной школой и Динопарком, сохранности краснокнижных и просто взрослых деревьев и кустарников в районе строительства.

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Античный проспект расположен в Гагаринском районе Севастополя. В зону проектирования дороги попали 12 объектов культурного наследия — руины античных усадеб, античная дорога и перекресток античных дорог. Поэтому строительство в этом месте городской магистрали, которая обеспечит транспортную доступность этого района Камышовой бухты должно вестись под пристальным присмотром археологов.

источник: «Севастопольская газета»

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