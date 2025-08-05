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Севастополь: строители раньше срока завершат реконструкцию оползневого участка на ул. Героев Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: строители раньше срока завершат реконструкцию оползневого участка на ул. Героев Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:48 05.08.2025

В Нахимовском районе идет финальный этап масштабного ремонта подпорной стены и укрепления склона, пострадавшего от оползня в 2022 году. Несмотря на то, что срок завершения работ установлен на 1 декабря 2025 года, подрядная организация трудится с опережением графика — все работы планируется завершить уже к середине сентября 2025 года.

Объект стал одним из приоритетных в рамках обеспечения транспортной безопасности города. Оползень, произошедший в 2022 году из-за намокания грунта, привел к смещению земляной массы и создал угрозу для движения транспорта. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева было принято решение о немедленном проведении капитального ремонта.

На сегодняшний день выполнено около 95% всех запланированных мероприятий. Устроены анкерные сваи глубиной от 6 до 14 метров, натянуто защитное сетчатое покрытие на площади 2300 квадратных метров — это специальная система, которая стабилизирует склон. Параллельно идет восстановление подпорной стены и обустройство прикромочного лотка для отвода поверхностных вод. Также уже проведен гидропосев трав — это поможет укрепить верхний слой грунта и предотвратить осыпание мелких фракций на проезжую часть, — отметил директор ГКУ «Дирекция» Владимир Давыдченко.

Подрядчик, имеющий большой опыт строительства подпорных сооружений в Крыму, справляется с задачей без серьёзных трудностей.

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Работы проходят в штатном режиме. Никаких экстремальных сложностей не возникло. Сейчас на объекте задействовано около 9 человек — в основном бетонщики, завершающие ремонт стены. Гарантийный срок на это сооружение — 12 лет. Это надёжная конструкция, способная выдержать значительные нагрузки.

Среди ключевых этапов проекта — устройство временного камнеулавливающего барьера, разборка неустойчивых камней, организация альпинистской тропы для доступа к склону и бурение анкерных полей. Все работы выполняются строго по проектной документации, разработанной после аварии 2022 года.

После завершения ремонта на участке будет восстановлено дорожное покрытие, нанесена разметка и установлены знаки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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