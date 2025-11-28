Севастополь: строительная готовность проспекта Античный — 85%

В Севастополе продолжается строительство проспекта Античный. На сегодняшний день подрядчик завершает переустройство сетей водоотведения, канализации, связи и газоснабжения.

Работы на объекте ведутся хорошими темпами. Мы видим, что подрядчик уже асфальтирует новый проспект. Там, где это возможно, подрядчик работает и ночью. Завершается обустройство велодорожек и тротуаров. На 55% готово освещение. На объекте работают порядка 50 человек и 19 единиц техники, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Максимова.

Напомним, строительство проспекта ведется за счет средств инфраструктурного кредита. Завершить работы планируется до конца года.

Общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Здесь будет двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метра, широкие тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожка. Также подрядчик установит светофоры, современные остановочные комплексы с заездными карманами, 12 пешеходных переходов, а также озеленит территорию — на протяжении всей дороги высадят более 2000 деревьев и кустарников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя