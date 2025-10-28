Севастополь: суровые разборки между коллегами. В качестве аргумента — нож

Инцидент в Севастополе произошел, когда мужчины направлялись на работу:
В пути между 34-летним и 49-летним коллегами возник словесный конфликт. Хотя сначала спор утих, вскоре он разгорелся с новой силой и перерос в драку. Младший из мужчин сумел повалить старшего на землю. А тот, осознав, что проигрывает в схватке, достал карманный нож и ударил обидчика в бедро.
Третий коллега, ставший свидетелем происшествия, вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, после чего его товарищи продолжили путь на работу, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району задержал подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
