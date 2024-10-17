Севастополь, связист «Протей»: «Свои задачи мы будем выполнять до нашей Победы!»

Военнослужащие войск связи самоотверженно выполняют задачи в зоне проведения спецоперации, несмотря на постоянные обстрелы. Один из них – связист с позывным «Протей».

Связисты первыми выдвигаются в район действий и организуют связь. Эта мобильная аппаратная связи может обеспечить радио- и спутниковую связь, в том числе закрытую, в движении и на месте. Первичные структуры связи разворачиваем, и готовы обеспечивать основные силы. В это время командование уже имеет все возможности для управления действиями подразделений в зоне нашей ответственности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мужчину.

Офицер констатирует, что для противника машины связи – приоритетные цели.

Поэтому первое, что мы делаем при развертывании аппаратной – маскируем ее. Безопасность обеспечивает отделение охранения, его бойцы оснащены оружием, — отмечает он.

За выполнение боевой задачи в островной зоне Днепра «Протей» награжден орденом Мужества.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жилье или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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