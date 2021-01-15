Севастополь — участник народного голосования в проекте «ТопБЛОГ»

«Россия — страна возможностей» совместно с «ТопБлог» запустили народное голосование. Победители которого получат возможность провести блог-тур, в рамках которого в регион отправятся топовые блогеры и съемочные группы. Вместе они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях твоей малой родины.Поддержать город-герой Севастополь можно до 25 января в группе ВКонтакте.

Данный блог-уикенд по регионам запланирован на апрель-май. Участниками станут победители и наставники проекта «ТопБЛОГ», в том числе телеведущая Елена Летучая, актриса Наталия Медведева, певица Миа Бойка, актер и сценарист Шевги Ахадов, блогеры Ирина Акопян, Настя Рыжик, Сергей Романович и другие. Блог-тур может стать важным фактором для развития внутреннего туризма, улучшения имиджа и повышения привлекательности города Больше граждан нашей страны смогут узнать об истории, памятниках культуры, истории и природы Города-Героя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.