Севастополь — участник спортивно-патриотического проекта «Герои Отечества»

Севастополь 11:45 09.12.2025
Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества», посвященный военнослужащим, участвующим в специальной военной операции прошел в формате телемоста между всеми 32 городами-участниками. Спорткомплекс на Шевченко стал площадкой для турнира по военно-прикладному виду спорта — армейскому рукопашному бою, его посвятили памяти Святослава Игоревича Нижегородова. Святослав Игоревич — капитан 3 ранга, геройски погиб на острове Змеиный в 2022 году, за мужество и героизм посмертно награжден Орденом Мужества и медалью «За отвагу». На открытии присутствовала жена Святослава Игоревича, Светлана.
От Города-Героя в прямом эфире выступил участник специальной военной операции Алексей Жучков.
В турнире приняли участие около 120 спортсменов в разных возрастных и весовых категориях, представляющие клубы Севастополя и Запорожской области. Ребята попробовали себя и в начальной военной подготовке, и оказанию первой медицинской помощи — сборке и разборке автомата Калашникова в противогазе, наложение турникета, реанимации робота-тренажера «Гоша», снаряжении магазина, создании маскировочных сетей и костюмов леших, и написании писем участникам СВО.
Мероприятие организовано региональной федерацией армейского рукопашного боя по инициативе спортивно-патриотического клуба «Ярополк» при поддержке Министерства спорта России. Ценно, что спортсмены приняли участие в турнире, выразив благодарность нашим воинам, которые ежедневно героически защищают интересы Родины.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
