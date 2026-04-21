Севастополь - участник в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:39 21.04.2026

В Москве проходит III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» — ключевое событие в повестке развития муниципальных образований страны. Национальный центр «Россия» за два дня соберет 7 тысяч представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней.

В работе форума активное участие принимает севастопольская делегация. В ее составе – депутат Госдумы Татьяна Лобач, представители правительства, главы севастопольских муниципалитетов.

Для меня очень ценно быть здесь вместе с коллегами. На панельных сессиях мы не только перенимаем лучший опыт других регионов, но и делимся достижениями Севастополя, чтобы вместе делать нашу малую родину сильнее, комфортнее и лучше для жизни, — отметила Татьяна Лобач.

На сайте естьрезультат.рф продолжается сбор предложений по улучшению жизни людей в городах и районах.

Напомним, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» проводится ежегодно по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М.