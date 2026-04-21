Севастополь — участник в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России»

В Москве проходит III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» — ключевое событие в повестке развития муниципальных образований страны. Национальный центр «Россия» за два дня соберет 7 тысяч представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней.
В работе форума активное участие принимает севастопольская делегация. В ее составе – депутат Госдумы Татьяна Лобач, представители правительства, главы севастопольских муниципалитетов.
Для меня очень ценно быть здесь вместе с коллегами. На панельных сессиях мы не только перенимаем лучший опыт других регионов, но и делимся достижениями Севастополя, чтобы вместе делать нашу малую родину сильнее, комфортнее и лучше для жизни, — отметила Татьяна Лобач.
На сайте естьрезультат.рф продолжается сбор предложений по улучшению жизни людей в городах и районах.
Напомним, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» проводится ежегодно по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия