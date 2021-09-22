Севастополь — участник Всероссийского акселератора по промышленному туризму

Севастополь стал одним из 30 регионов-победителей отборочного этапа Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Город представил девять предприятий, среди которых винодельни, устричные фермы и фермерское хозяйство.

Мы очень гордимся тем, что город представляет винодельческий и рыбопромышленный кластер региона на Всероссийском акселераторе по промышленному туризму. Профессионалы всероссийского масштаба будут обучать тому, как развивать и продвигать туристические программы на промышленных предприятиях. В результате будут сформированы экскурсионные программы, позволяющие максимально ярко и интересно презентовать историю и достижения предприятия. Безусловно, создание подобных региональных туристических программ, в том числе, обеспечит рост туристического потока в город, — цитирует пресс-служба начальника управления туризма Севастополя Ларису Остапенко.

Один из участников акселератора — «Агрофирма «Золотая Балка». Это современная винодельня полного цикла и одно из крупнейших винодельческих хозяйств Севастополя. В рамках промышленного туризма гости агрофирмы уже могут посмотреть комплекс первичного виноделия, инновационный винный подвал и демонстрационную площадку цеха розлива, оснащенную современным итальянским оборудованием, не имеющим аналогов в регионе.

Участие в акселераторе — большая честь для нас, ведь мы во всероссийском проекте рассказываем, насколько развито виноделие в нашем регионе. Особенно ценно, что, пройдя профильное обучение, мы сможем разрабатывать программы, которые войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках, — говорит директор по развитию винного туризма агрофирмы «Золотая Балка» Галина Буневская.

В акселераторе представлено также фермерское хозяйство Ульянова И. М. Это микропредприятие семейного типа, организованное в 1997 году. Хозяйство расположено в привлекательном для туристов месте – Байдарской долине. Для гостей на предприятии предусмотрен стенд для спортивной ловли рыбы, зоны отдыха, декоративный пруд для рыбной ловли. В 2020 году на хозяйстве открыто новое направление – производство товарной рыбы. Производственный объем выращивания рыбы составляет до 20 тонн в год.

Проект по развитию промышленного туризма дает возможность подключить те ресурсы, которые помогут выйти на достаточно обширную клиентскую базу. Мы готовы к развитию промышленного туризма на ферме и считаем, что у нас есть перспективы для дальнейшего роста. С нетерпением ждем начала обучающего модуля, который стартует 23 сентября, — сообщил заместитель председателя хозяйства Илья Ульянов.

Напомним, акселерационная программа запущена агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Всего для участия в проекте было подано 53 заявки из разных регионов России – это более 350 предприятий. Обучающий модуль начинается 23 сентября. Финал запланирован на декабрь 2021 года.