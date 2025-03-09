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Севастополь участвовал во Всероссийской акции «Вам, любимые!»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь участвовал во Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:48 09.03.2025

Традиционная акция «Вам, любимые!» прошла в Севастополе. В течении трех дней добровольцы поздравляли женщин с праздником.

Тюльпаны, символ акции, дарили в Севастопольском центре крови, в Центре охраны здоровья матери и ребенка, в военном госпитале, на севастопольском Железнодорожном вокзале и на центральных площадях.

Завершились праздничные мероприятия приуроченные к Международному женскому дню. В этом году наши ребята-добровольцы подарили больше трех тысяч тюльпанов, поздравили сотрудниц медучреждений, железнодорожного вокзала и представительниц прекрасного пола на главных площадях нашего города.

И хоть, по традиции, в этот день поздравляют мужчины, но я тоже не могу остаться в стороне и хочу поздравить каждую из Вас с нашей женственностью и силой. Мы такие разные, но вместе мы — источник вдохновения и поддержки друг для друга!, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  начальника Управления по делам молодежи города Севастополя Марину Слонченко.

Севастополь участвовал во Всероссийской акции «Вам, любимые!» Севастополь участвовал во Всероссийской акции «Вам, любимые!»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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