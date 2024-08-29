С 8:00 28 до 20:00 29 августа 2024 года на портале https://vybory.gov.ru/ проводится тестирование федеральной платформы программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Основные задачи:
- оценка работоспособности программно-технического комплекса ДЭГ
- подведение итогов онлайн-голосования
- подписание итогового протокола ТИК ДЭГ электронными подписями каждым членом комиссии
- установление результатов выборов организующими комиссиями
Севастопольские избиратели, подавшие заявление для участия в ДЭГ на выборах в единый день голосования, также могут участвовать в тренировке. Для этого:
- зайдите на портал ДЭГ
- авторизуйтесь через Госуслуги
- протестируйте сервис голосования
Тренировка системы ДЭГ проводится на тестовых данных. Это никак не отразится ни на возможности проголосовать по ДЭГ в дни основного голосования, ни на результатах выборов.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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