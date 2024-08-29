С 8:00 28 до 20:00 29 августа 2024 года на портале https://vybory.gov.ru/ проводится тестирование федеральной платформы программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Основные задачи:

оценка работоспособности программно-технического комплекса ДЭГ

подведение итогов онлайн-голосования

подписание итогового протокола ТИК ДЭГ электронными подписями каждым членом комиссии

установление результатов выборов организующими комиссиями

Севастопольские избиратели, подавшие заявление для участия в ДЭГ на выборах в единый день голосования, также могут участвовать в тренировке. Для этого:

зайдите на портал ДЭГ

авторизуйтесь через Госуслуги

протестируйте сервис голосования

Тренировка системы ДЭГ проводится на тестовых данных. Это никак не отразится ни на возможности проголосовать по ДЭГ в дни основного голосования, ни на результатах выборов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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