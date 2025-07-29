Севастополь: улицу Челнокова частично перекроют на месяц

В Севастополе на месяц частично перекроют улицу Челнокова. Ограничения движения будут действовать с 1 августа до 1 сентября на участке дороги от дома на Павла Корчагина, 19 до проспекта Античный, 66.

Это необходимо для продолжения строительства новой дороги «проспект Античный». За месяц подрядчик на перекрытом участке переустроит сети коммуникаций и заменит асфальтобетонное покрытие.

Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию.

Новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Проспект будет протяженностью 1,74 км и планируется, что он разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе.

На Античном проспекте будет двухполосное движение, тротуар с каждой стороны, велодорожка, светофоры, современные остановочные павильоны и пешеходные переходы. Около Инженерной школы — пешеходный переход будет оборудован кнопкой вызова. Территория проспекта будет освещена и озеленена. Планируемый срок завершения работ по строительству – до конца этого года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя