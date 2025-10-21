Севастополь: управляющие компании работают над наладкой отопления в каждом доме — говорят в Правительстве

По поручению губернатора управляющие компании выполняют обход многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, и составили списки проблемных адресов, где необходимо выполнить ремонтные работы или развоздушивание системы. Не во всех домах города одинаковые системы отопления, следовательно, способы наладки могут отличаться.

У нас в управлении 215 многоквартирных домов с централизованным отоплением. За минувшие сутки мы обошли все дома и отрабатываем каждую проблему. В высотном доме на Меньшикова, 84 система была завоздушена. Для того чтобы тепло поступило в дома наши специалисты отрегулировали систему, находящуюся в техническом помещении под крышей, сейчас тепло поступает жильцам. Отмечу, что иногда подобного рода работы на одном и том же доме могут проводиться несколько раз. В основном это зависит от ремонтных работ на трубопроводах, когда для ремонта необходимо слить воду, — рассказала главный инженер управляющей компании «Стрелецкая бухта» Елена Гречишкина.

В Инкермане в доме № 23 по улице Погорелова тоже тепло. Управляющая компания «Инкерман» завершила развоздушивание системы отопления и теперь в 120 квартирах теплые батареи.

У нас из 98 домов в управлении — 70 с центральным отоплением. Теплоноситель подан во все дома. На сегодняшний день проводятся работы по регулировке запорной арматуры и пусконаладочные работы, где это необходимо, — рассказала директор управляющей компании «Инкерман» Марина Кудряшова.

Управляющие компании сталкиваются и с трудностями, не относящимися к самим инженерным системам. Очень часто, в основном в пятиэтажных домах, в квартирах на последних этажах по тем или иным причинам продолжительное время отсутствуют жильцы, в связи с чем не получается развоздушить систему всего дома. Управляющие организации призывают ответственнее относиться к соседям и оставлять свои контакты на случай продолжительного отсутствия дома.

Управляющие организации работают над устранением аварийных ситуаций и наладкой систем отопления в домах. Если у вас холодные батареи, то помимо обращения по телефону вы можете оставить заявку в чате управляющей компании.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя