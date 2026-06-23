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Севастополь: «Усадьба Александровская» строит первую в России часовню при винодельне
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: «Усадьба Александровская» строит первую в России часовню при винодельне

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 23.06.2026

Основатель винодельческого хозяйства «Усадьба Александровская» Александр Лебедев принял решение возвести часовню при производстве. Идея возникла после обнаружения на плато Каратау следов исторических битв. Будущая святыня посвящена бойцам обороны Севастополя и «всем русским воинам, павшим в сражениях».

Строительство благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Мастера с Афона создали уникальную мозаику с изображением Архангела Михаила. Кузнец Владимир из Пскова выковал крест, подсвечники и дверные ручки.

Кровлю храма покроет древняя черепица, а на звоннице обретет вторую жизнь колокол из разрушенного монастыря. У нас появится памятник, единственный в своем роде, который станет знаковым местом для гостей города и севастопольцев. Важно успеть оставить что-то значимое после себя, сотворить добро и передать потомкам память, – отметил Александр Лебедев.

Подобные часовни встречаются во всем христианском мире – от Греции до Херсонеса. Архитекторы воссоздадут редкий романский стиль XI века со слюдяными окнами и каменным полом.

Узнайте больше:  В Севастополе по нацпроекту отремонтировали 33 дороги

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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