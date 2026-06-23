Севастополь: «Усадьба Александровская» строит первую в России часовню при винодельне

Основатель винодельческого хозяйства «Усадьба Александровская» Александр Лебедев принял решение возвести часовню при производстве. Идея возникла после обнаружения на плато Каратау следов исторических битв. Будущая святыня посвящена бойцам обороны Севастополя и «всем русским воинам, павшим в сражениях».

Строительство благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Мастера с Афона создали уникальную мозаику с изображением Архангела Михаила. Кузнец Владимир из Пскова выковал крест, подсвечники и дверные ручки.

Кровлю храма покроет древняя черепица, а на звоннице обретет вторую жизнь колокол из разрушенного монастыря. У нас появится памятник, единственный в своем роде, который станет знаковым местом для гостей города и севастопольцев. Важно успеть оставить что-то значимое после себя, сотворить добро и передать потомкам память, – отметил Александр Лебедев.

Подобные часовни встречаются во всем христианском мире – от Греции до Херсонеса. Архитекторы воссоздадут редкий романский стиль XI века со слюдяными окнами и каменным полом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя