Севастополь в 2025 году посетили более 420 тысяч туристов

В 2025 году Севастополь посетили более 420 тысяч туристов (на 72,5% больше, чем в 2024 году) и 5 миллионов экскурсантов (в 2,5 раза превысив прошлогодний показатель). Посещаемость ключевых музеев города выросла вдвое, одним самых популярных мест остается музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — в 2025 году здесь открыли музей Христианства.

В высокий сезон загрузка средств размещения Севастополя достигла 80%. Важным шагом к повышению комфорта и прозрачности в туриндустрии стало принятие закона, регулирующего деятельность гостевых домов. Новые правила создают понятные условия для бизнеса и открывают дополнительные возможности для пополнения городского бюджета.

Активную помощь гостям оказывала сеть туристско-информационных центров — в 2025 году специалисты ТИЦ провели более 61 тысячи бесплатных консультаций, помогая с выбором маршрутов и организацией досуга.

В Севастополе работает 107 учреждений культуры — их посетили 7,9 миллионов человек, также в этом году в Городе-Герое прошли более 40 фестивальных проектов. Город лидирует в стране по созданию современных детских модельных библиотек, которые за год посетили свыше 242 тысяч раз. В этом году переоснастили по модельному стандарту три севастопольские библиотеки. Библиотека имени Л.Н. Толстого стала центром первого в ЮФО регионального отделения Российской библиотечной ассоциации.

Севастопольские учреждения и творческие коллективы добились высоких профессиональных результатов. Театр имени А.В. Луначарского впервые вошел в число номинантов национальной премии «Золотая Маска», а спектакль Театра юного зрителя включен в Золотой фонд театральных постановок России. Четыре коллектива города удостоены звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».

Весной 2025 года открыли многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья». Сейчас здесь работает 20 студий по вокалу, хореографии, судомоделированию, журналистике и другим направлениям, в которых занимаются 800 ребят. Летом на месте старого клуба открыли современный двухэтажный дом культуры в 1-м отделении Золотой Балки со зрительным залом на 112 мест, хореографическим залом, кружковыми комнатами и библиотекой.

Знаковым событием стало строительство нового фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический» на проспекте Античном. Масштабный комплекс с научными лабораториями, лекторием, выставочными залами и интерактивными зонами откроет свои двери для посетителей в 2026 году.

Хорошими темпами продолжается создание культурного кластера на мысе Хрустальном. Здесь уже работает Академия хореографии, ученики которой демонстрируют свое мастерство на самых крупных площадках страны. В декабре 2025 года завершено строительство Российской галереи искусств.

