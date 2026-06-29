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Севастополь: в Балаклавском районе вакцинировали более 230 животных от бешенства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: в Балаклавском районе вакцинировали более 230 животных от бешенства

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:14 29.06.2026

В минувшую субботу ветеринарные врачи провели профилактическую кампанию против бешенства в Балаклавском районе. Всего вакцинировано более 230 домашних животных, среди которых 150 собак и 82 кошки.

Вакцинация от бешенства проводится бесплатно и в строгом соответствии с инструкцией к препарату: сертифицированную антирабическую вакцину вводят исключительно клинически здоровым животным. После процедуры владелец получает справку о вакцинации питомца.

Следующая бесплатная вакцинация от бешенства пройдет в Балаклавском районе 4 июля 2026 года. Мобильные прививочные пункты будут работать по следующим адресам:

с 10:00 до 12:00

  • пересечение улиц Подлесной и Дубровной;
  • пересечение улиц Пехотной и Новоселов;
  • ТСН «Родник», перекресток улиц 12 Бригады и Вдовченко;
  • ТСН «Родник», перекресток улиц Ивана Ковальчука и Вдовченко.
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с 12:30 до 14:30

  • пересечение улиц Степовой и Новоселов;
  • пересечение улиц Штурмана Батурина и Авиационной;
  • Якорная площадь, около магазина «Продукты»;
  • перекресток улиц Урожайной и Коцюбинского.

Помимо этого, бесплатно привить своих кошек и собак от бешенства можно каждую пятницу в ветеринарной клинике по адресу: улица Могилевская, 16. Справки и запись по телефону: +7 (978) 300-95-15.

источник: Правительство Севастополя

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