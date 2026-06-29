Севастополь: в Балаклавском районе вакцинировали более 230 животных от бешенства

В минувшую субботу ветеринарные врачи провели профилактическую кампанию против бешенства в Балаклавском районе. Всего вакцинировано более 230 домашних животных, среди которых 150 собак и 82 кошки.
Вакцинация от бешенства проводится бесплатно и в строгом соответствии с инструкцией к препарату: сертифицированную антирабическую вакцину вводят исключительно клинически здоровым животным. После процедуры владелец получает справку о вакцинации питомца.
Следующая бесплатная вакцинация от бешенства пройдет в Балаклавском районе 4 июля 2026 года. Мобильные прививочные пункты будут работать по следующим адресам:
с 10:00 до 12:00
- пересечение улиц Подлесной и Дубровной;
- пересечение улиц Пехотной и Новоселов;
- ТСН «Родник», перекресток улиц 12 Бригады и Вдовченко;
- ТСН «Родник», перекресток улиц Ивана Ковальчука и Вдовченко.
с 12:30 до 14:30
- пересечение улиц Степовой и Новоселов;
- пересечение улиц Штурмана Батурина и Авиационной;
- Якорная площадь, около магазина «Продукты»;
- перекресток улиц Урожайной и Коцюбинского.
Помимо этого, бесплатно привить своих кошек и собак от бешенства можно каждую пятницу в ветеринарной клинике по адресу: улица Могилевская, 16. Справки и запись по телефону: +7 (978) 300-95-15.
источник: Правительство Севастополя
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