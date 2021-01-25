Севастополь — в десятке лучших регионов РФ по охвату онлайн-уроками финансовой грамотности

В 2020 году в Севастополе проведено около 450 дистанционных уроков, которые учащиеся просмотрели почти 10 тысяч раз, что на 30% больше прошлогоднего показателя. Это девятый результат по стране. Финансовой грамотности в онлайн-формате обучились подростки 52 севастопольских школ (в 2019 году к такому обучению были подключены 48 из 57 школ), и всех восьми региональных учреждений профобразования.

В этом году школы Севастополя так же могут подключиться к очередной весенней онлайн-сессии по финграмотности и профориентации. Занятия стартовали 21 января и продлятся до 23 апреля, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Михаила Бежана. – Уроки разбиты на уровни сложности, с рекомендациями по возрастной аудитории, поэтому дистанционно пообщаться с преподавателем могут и шестиклассники, и школьники старших классов. На сайте онлайн-просвещения удобная навигация по самым востребованным темам финансового рынка.

К дистанционному обучению образовательные организации могут присоединиться, подав заявку на сайте www.dni-fg.ru , там же размещена пошаговая инструкция к подключению. Уроки проходят ежедневно, и школы могут составить удобное для себя расписание.

Онлайн-проект проводится Центральным банком Российской Федерации дважды в год, в Севастополе он стартовал в 2018 году. Отделение Севастополь активно участвует в реализации программ финансового просвещения. С целью повышения финансового образования подписаны Соглашения о сотрудничестве со всеми университетами региона, с 10 опорными школами и с 5 дошкольными образовательными организациями.